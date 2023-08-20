«Ночь чемпионов IBA» пройдёт в Серпухове в преддверии Международного дня бокса

26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA». Турнир будет приурочен к празднованию Международного Дня бокса, который традиционно отмечается во всём мире 27 августа.

Главным событием «Ночи чемпионов» станет бой в весовой категории 92 кг между двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым (Россия) и пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Хулио ла Крусом (Куба). Боксёры уже не раз встречались на различных турнирах и чемпионатах. Полуфинальный поединок на Олимпийских играх в Токио в 2021 году положил начало их противостоянию, в котором со счётом 2-0 лидирует ла Крус.

Также в рамках «Ночи чемпионов IBA» зрители увидят выступление чемпиона мира в тяжёлом весе Марка Петровского, которому будет противостоять опытный эквадорец Хулио Кастильо. Всеволод Шумков выйдет в ринг против Лазаро Альвареса с Кубы, а Харитон Агрба встретится с представителем ЮАР Ксолисани Ндонгени.

Полный кард «Ночи чемпионов IBA»

67 кг. Егор Назаров (Россия) — Шохрух Жиянов (Таджикистан)

70 кг. Станислав Васильев (Россия) — Музаффар Расулов (Узбекистан)

63,5 кг. Павел Фёдоров (Сербия) — Джеймс Черейжи (Румыния)

80 кг. Одижон Аслонов (Узбекистан) — Шадир Муса Бвоги (Уганда)

63,5 кг. Бахадур Усмонов (Таджикистан) — Луис Аркон (Венесуэла)

Свыше 92 кг. Марк Петровский (Россия) — Хулио Кастильо (Эквадор)

63,5 кг. Всеволод Шумков (Россия) — Лазаро Альварес (Куба)

67 кг. Харитон Агрба (Россия) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР)

92 кг. Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио ла Крус (Куба)

«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) — это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.