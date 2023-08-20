Дана Уайт: Крис Уайдман, пожалуйста, заканчивай карьеру

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт боя бывшего чемпиона в среднем весе Криса Уайдмана. В поединке с Брэдом Таваресом ветеран промоушена проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«Я люблю Криса Уайдмана и его семью, но думаю, что ему пора завершить карьеру. Мы говорили с врачом, и он думает, что у Уайдмана разрыв передней крестообразной связки. Он только что вернулся после жуткой травмы. Время – не товарищ ни для кого из нас, и уж точно не для профессионального спортсмена. Судя по травме колена, возможно, он снова выбыл на год. Так что, Крис, пожалуйста, завершай карьеру», — цитирует Уайта MMA Fighting.

В предыдущем бою Уайдман проиграл Юрайе Холлу. Первым же ударом на 17-й секунде первого раунда бывший чемпион UFC сломал себе ногу.