Дана Уайт: Крис Уайдман, пожалуйста, заканчивай карьеру

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт боя бывшего чемпиона в среднем весе Криса Уайдмана. В поединке с Брэдом Таваресом ветеран промоушена проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
«Я люблю Криса Уайдмана и его семью, но думаю, что ему пора завершить карьеру. Мы говорили с врачом, и он думает, что у Уайдмана разрыв передней крестообразной связки. Он только что вернулся после жуткой травмы. Время – не товарищ ни для кого из нас, и уж точно не для профессионального спортсмена. Судя по травме колена, возможно, он снова выбыл на год. Так что, Крис, пожалуйста, завершай карьеру», — цитирует Уайта MMA Fighting.
В предыдущем бою Уайдман проиграл Юрайе Холлу. Первым же ударом на 17-й секунде первого раунда бывший чемпион UFC сломал себе ногу.
- 20 августа 2023
-
17:42
-
17:29
-
16:34
-
15:36
-
14:12
-
13:05
-
12:08
-
11:14
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:51
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:24
-
08:21
-
08:17
-
08:09
-
07:50
-
07:37
-
06:17
-
05:57
-
05:00
-
04:23
-
02:30
-
02:06
-
02:01
-
01:07
-
00:25
-
00:12
- 19 августа 2023
-
23:59
-
23:00
-
22:52