Тедди Атлас назвал ключевую ошибку Стерлинга в бою с О’Мэлли

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат титульного поединка в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, который состоялся сегодня, 20 августа, на турнире UFC 292 в Бостоне (США). Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде.

«Вы не можете быть агрессивным с контрпанчером. Можно делать это, если вы не допускаете ошибок, бьёте после джеба, финтите, чтобы заставить соперника двигаться раньше времени и преждевременно поставить ловушку. Но если вы будете просто агрессивным, то вас нокаутируют.

Вот почему Макгрегор нокаутировал Альдо. Макгрегор великолепно бьёт навстречу, и у него есть удар. Этих парней сравнивают, и это идеальное сравнение. Это произошло снова: Стерлинг был слишком агрессивным, а так поступать нельзя», — сказал Атлас в эфире ESPN.