Стал известен следующий соперник Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт следующий поединок против казахстанского бойца Куата Хамитова в Top Fight. Об этом Хамитов сообщил в социальных сетях.
«Официально! Сегодня, 20 августа, с главой лиги Top Fight Маратом Сидикеевым были достигнуты договорённости о проведении боя с легендой российского ММА Александром Шлеменко. О месте и дате проведения турнира узнаете позже», — написал Хамитов.
Напомним, 21 июля Шлеменко провёл бой в рамках турнира Shlemenco Fighting Championship 8. Россиянину противостоял спортсмен из Бразилии Алекс Оливейра. Александр одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. В общей сложности в активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас Александру 39 лет.
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