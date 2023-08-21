Монсон заявил, что готов заменить Фёдора Емельяненко на посту президента Союза ММА

Ветеран единоборств, имеющий российское гражданство, Джефф Монсон рассказал о своей готовности сменить Фёдора Емельяненко на посту президента Союза ММА.

«Я пока не знаю, какие были причины, по которым Фёдор покинул свою должность. Но я очень надеюсь, что он продолжит поддерживать российский спорт, ММА в России. Потому что он легенда. Люди его уважают.

Человек, который придёт на место президента Союза ММА, должен иметь хороший опыт в спорте. Я думаю, что есть несколько хороших кандидатов на эту должность. Был бы очень горд, если бы меня выдвинули на пост президента Союза ММА. Но, если быть честным, некоторые кандидаты будут лучше, чем я. Потому что я плохо говорю по-русски», – приводит слова Монсона «Спорт-экспресс».