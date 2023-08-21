Атлас: единственная реальная победа Джошуа была над 40-летним Кличко
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Известный американский тренер Тедди Атлас раскритиковал оппозицию двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).
«Я знаю, что британские болельщики сходят с ума по своим бойцам, но разве они не понимают, о чём я говорю? Джошуа переоценивают. Это не личное, я говорю о бойцах независимо от того, откуда они.
Глупо заявлять, что он великий боец или когда-то им был. Кого он побеждал, чтобы иметь тот статус, который ему присваивают? Его единственная реальная победа была над 40-летним [Владимиром] Кличко, который уронил его. Он сказал, что у него болит из-за того, что он тащит супертяжёлый вес? Это что, шутка?» — сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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