Александр Усик: хочу воспитать олимпийских чемпионов

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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал о своих целях на будущее.

«Хочу стать абсолютным чемпионом. И воспитать олимпийских чемпионов в качестве тренера», — приводит слова Усика Frank Warren“s Queensberry Promotions.

Напомним, Усик завершил подготовку к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу. В настоящий момент является регулярным чемпионом WBA.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, победил раздельным судейским решением двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа.