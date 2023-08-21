Дюбуа ронял самого Джошуа! Увидим ли мы падающего Усика?

26 августа во Вроцлаве (Польша) Александру Усику предстоит очередная защита титулов чемпиона мира в супертяжёлом весе. Изначально мы все ждали бой украинца с Тайсоном Фьюри, но контракт так и не был согласован. Так свой шанс получил британский нокаутёр Даниэль Дюбуа.

Для 25-летнего боксёра по прозвищу Динамит это серьёзный аванс, ведь на его пути, по сути, ещё не было действительно больших имён. Тем не менее претендентом он стал, и нам стоит познакомиться с Дюбуа поближе.

Даниэль родился в большой семье, у него 11 братьев и сестёр и, к слову, не он один занимается боксом. 21-летняя сестра спортсмена Каролин и братья Принц (18 лет) и Соломон (10 лет) тоже боксируют. Дюбуа впервые пришёл в спортзал ещё в шестилетнем возрасте и быстро полюбил данный вид спорта. В любителях Динамит набрал мощь и в какое-то время был первым номером сборной Великобритании в своём весе. Впрочем, на Олимпийские игры Даниэль ехать отказался: «Я очень хотел бы выступить на Олимпийских играх и побороться за золото. Если бы Олимпиада была в следующем году. Но ждать четыре года я не могу. Я знаю, что за четыре года в профи вырасту как боксёр куда больше, чем это было бы в любителях. К 2020 году я планирую стать чемпионом мира в профессионалах».

Такой смелый план реализовать не удалось, но задатки у Дюбуа определённо были хорошие. В профи он пришёл с любительским рекордом 69-6, причём бóльшую часть побед одержал нокаутами. Был и ещё эпизод, который принёс славу Даниэлю. Он был в тренировочном лагере Энтони Джошуа, когда тот готовился к первому поединку с Энди Руисом. Так вот, в одном из спаррингов Динамит разрядил свою мощь в своего звёздного соотечественника и уронил его.

«Да, определённо, доля правды в этом есть, не буду отрицать. Я действительно спарринговал с Джошуа и несколько раз поймал его серьёзными ударами», — скромно отвечал Дюбуа, когда у него уточнили, правдивая ли это история.

Позже, будучи уже профессионалом, Даниэль прилетал в Россию, где помогал Александру Поветкину готовиться к бою с Эй Джеем.

Профессиональная карьера Даниэля началась ярко — он уложил Маркуса Келли за 35 секунд. Да и в целом британец одержал 18 досрочных побед из 19. Единственный, с кем Дюбуа прошёл всю дистанцию поединка, — новоиспечённый россиянин Кевин Владимирович Джонсон. Остальные бойцы, побеждённые Динамитом, падали либо в пятом раунде, либо ещё раньше. Интересно и то, что на пути к бою за титул Дюбуа несколько раз сменил тренеров. Начинал он карьеру под руководством Мартина Боуэрса, затем были Марк Тиббс и Шейн Макгиган. Сейчас британец тренируется с Доном Чарльзом, который известен по работе с Дереком Чисорой.

Единственное поражение в карьере Дюбуа потерпел от соотечественника Джо Джойса. Но тут есть небольшой нюанс. На судейских записках Даниэль выигрывал, но из-за серьёзной гематомы не смог продолжить поединок. Позже выяснилось, что у него сломана орбитальная кость и повреждён глазной нерв. Впрочем, у многих вызывает сомнения и последняя победа Дюбуа над Кевином Лереной. В первом раунде южноафриканский боксёр трижды приземлил молодого соперника, но судья бой не остановил. Даниэль восстановился и в третьем раунде сам дважды отправил Лерену на канвас. За секунду до гонга рефери остановил бой, и это вызвало немало вопросов. Промоутер Лерены и вовсе назвал действия судьи предвзятыми и грозился подать апелляцию.

На заре профессиональной карьеры некоторые называли Дюбуа новым Майком Тайсоном. Сам боец только рад таким аналогиям: «Тайсон был тем, на кого я всегда равнялся. Будучи маленьким ребёнком, я пытался подражать ему в том, что касается его действий на ринге и за его пределами. Чувствую, что это часть моего характера и часть моего стиля. Когда я был ребёнком, то смотрел видео с разными бойцами, а потом шёл в спортзал и пытался побыть немного Тайсоном».

Тем ироничнее то, как Железный Майк оценил шансы Даниэля на победу в бою с Усиком: «Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому поставлю в этой паре на чемпиона Усика».

Разумеется, в бою шансы у Динамита будут, он не зря носит такое прозвище. Дюбуа славится именно нокаутирующей мощью. Да, он уступает Усику в чистом боксе, но при этом он работает и над этим аспектом. К тому же Даниэлю нечего терять. Его изначально записали в проигравшие и ничего не ждут, так что можно расслабиться и просто показать лучшую версию себя. Тогда всё может измениться.