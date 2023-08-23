Умар Кремлёв поделился ожиданиями от дебюта Фёдора Емельяненко в боксе

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу возможного дебюта Фёдора Емельяненко в боксе.

«Знаете, а я его поддержу. Это очень хорошо для популяризации бокса. Все начинают понимать, что бокс – флагман спорта. Как он выступит? Ну, как подготовится, нет ничего невозможного», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Фёдору Емельяненко 46 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2000 году и за карьеру выступил в таких промоушенах, как PRIDE FC, RINGS и Bellator. Также является четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.

В феврале 2023 года Емельяненко уступил техническим нокаутом в реванше с чемпионом Bellator в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA».