Умар Кремлёв поделился ожиданиями от дебюта Фёдора Емельяненко в боксе

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу возможного дебюта Фёдора Емельяненко в боксе.
«Знаете, а я его поддержу. Это очень хорошо для популяризации бокса. Все начинают понимать, что бокс – флагман спорта. Как он выступит? Ну, как подготовится, нет ничего невозможного», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Фёдору Емельяненко 46 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2000 году и за карьеру выступил в таких промоушенах, как PRIDE FC, RINGS и Bellator. Также является четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.
В феврале 2023 года Емельяненко уступил техническим нокаутом в реванше с чемпионом Bellator в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.
Напомним, 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA».
- 23 августа 2023
-
12:27
-
12:19
-
11:30
-
11:05
-
10:58
-
10:57
-
10:54
-
10:15Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК Эксклюзив
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
08:15
-
00:28
- 22 августа 2023
-
23:15
-
22:22
-
22:01
-
21:13
-
20:43
-
20:16
-
18:52
-
18:02
-
16:43
-
16:11
-
15:41
-
15:31
-
15:22
-
15:01
-
14:56
-
14:36
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
12:50
-
12:32