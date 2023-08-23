Соперник Романа Копылова снялся с поединка из-за травмы

Американский боец Энтони Эрнандес получил травму и не сможет принять участия в поединке с россиянином Романом Копыловым, назначенном на 16 сентября. Об этом сообщает MMA Orbit.

В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде. Для него эта победа стала 11-й в смешанных единоборствах.

В активе Романа Копылова пять поединков в рамках UFC. 32-летний боец проиграл два первых боя в промоушене, но затем одержал три победы и получил новый контракт с организацией.

Энтони Эрнандес в последнем бою одержал победу над американским бойцом армянского происхождения Эдменом Шахбазяном техническим нокаутом.