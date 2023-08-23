Соперник Романа Копылова снялся с поединка из-за травмы
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Американский боец Энтони Эрнандес получил травму и не сможет принять участия в поединке с россиянином Романом Копыловым, назначенном на 16 сентября. Об этом сообщает MMA Orbit.
В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде. Для него эта победа стала 11-й в смешанных единоборствах.
В активе Романа Копылова пять поединков в рамках UFC. 32-летний боец проиграл два первых боя в промоушене, но затем одержал три победы и получил новый контракт с организацией.
Энтони Эрнандес в последнем бою одержал победу над американским бойцом армянского происхождения Эдменом Шахбазяном техническим нокаутом.
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