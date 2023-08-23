«Александру не нужны конкурентные бои». Ермеков — об отмене поединка со Шлеменко

Обладатель чемпионских поясов Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков дал комментарий по поводу отмены поединка со знаменитым российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко.

«Сам тоже в шоке. Это значит, что Александру Шлеменко не нужны конкурентные бои. У меня пока нет конкретных вариантов с другими потенциальными соперниками на следующий бой», — приводит слова Ермекова Legalbet.

Напомним, 21 июля Шлеменко провёл бой в рамках турнира Shlemenco Fighting Championship 8. Россиянину противостоял спортсмен из Бразилии Алекс Оливейра. Александр одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. В общей сложности в активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас Александру 39 лет.