Энтони Джошуа встретился с чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном

Известный британский боксёр Энтони Джошуа разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с чемпионом Формулы-1, голландским гонщиком команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В подписи к снимку Джошуа добавил смайл в виде рукопожатия.

Фото: Из личного архива Энтони Джошуа

Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул Формулы-1 по итогам минувшего сезона. Его он добыл на Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса тот трофей стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона он набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. Его ближайший преследователь, Шарль Леклер из «Феррари», набрал 308 баллов.

На счету Джошуа 29 боёв, где он одержал 26 побед (23 нокаутом) и потерпел три поражения.

Джошуа отрабатывает удары на матрасе: