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Даррен Тилл: Конор никогда не вернётся, он всегда чертовски пьян

Даррен Тилл: Конор никогда не вернётся, он всегда чертовски пьян
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Британец Даррен Тилл, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, поделился мнением о возможном возращении Конора Макгрегора на профессиональную арену.

«Я думаю, что Конор никогда не вернётся. Он не может отпустить ситуацию, но пришло время уходить, сейчас самое время. Он уже старше, не тренируется так, как раньше. У него есть деньги и его красивейшие дети, и единственная проблема заключается в том, что он не хочет отпустить профессиональный спорт. На всех своих видео он чертовски пьян. Я смеюсь в голос над ним. Это займёт какое-то время, но он найдёт покой.

Может, он вернётся и докажет, что мы все были неправы, может быть, он просто не готов из-за допинг-тестов и хотел бы сохранить своё имя, поэтому думает о бое в следующем году. Тяжело предсказать. Он умнее многих бизнесменов, поэтому можно доверять тому, что он делает», — сказал Тилл Sportslens.

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