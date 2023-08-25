Евгений Ляшков высказался о победе в финале чемпионата России
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Боксёр весовой категории до 57 кг Евгений Ляшков, ставший чемпионом России на соревнованиях в Хабаровске, поделился своими эмоциями от победного боя, в котором он одолел Бахтовара Назирова.
«Бой вообще получился очень классный. Я всегда перед поединками думаю: «Вот бы выйти в ринг и получить удовольствие от боя». Такое редко на самом деле бывает, но сегодня я кайфовал, получал удовольствие от боя с таким опытным и сильным соперником, и своей работой я остался доволен. Считаю, выдержал весь план боя. Всё сделал, о чём с тренером говорили, всё получилось», — передаёт слова Ляшкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Бронзовый призёр чемпионата России в весовой категории до 57 кг определялся в бою Руслана Белоусова и Дмитрия Спивака.
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