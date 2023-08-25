Двалишвили: я украл куртку О'Мэлли, так что посмотрим, смогу ли я украсть его пояс

Грузинский боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили вызвал на защиту титула нового чемпиона UFC Шона О'Мэлли, победившего в титульном бою на UFC 292 Алджамейна Стерлинга.

«Все знают, что я сложный соперник для Шона, и поэтому стараются не упоминать моё имя. Никто не упомянул моего имени. Я такой: «Братан, я здесь». Я претендент №1 после Алджо (Алджамейна Стерлинга). Они упоминали всех! Петра Яна, Чито (Марлона) Веру, упоминали всех. Это безумие.

О'Мэлли должен меня вызвать, нам нужно сражаться. У меня серия из девяти побед подряд. О'Мэлли, ты чемпион, ты теперь типа король, и ты должен драться с лучшими из лучших. Ты должен драться со мной. После Алджо я лучший здесь. Я могу подраться с тобой одной рукой, если ты хочешь бой в следующем месяце. Я готов. Я тот парень, которого он должен вызвать.

Я украл его куртку, так что давайте посмотрим, смогу ли я украсть его пояс. Я буду готов к декабрю. Даже если мне придётся драться одной рукой, я буду это делать. Я воин. Я получил травму перед боем с Петром Яном, но всё равно боролся. И всё равно выиграл. Я воин и готов драться с кем угодно, но теперь, если Алджо не вернётся в ближайшее время и они не проведут реванш, то я тот парень, который сразится с Шоном. Он должен знать моё имя. Меня зовут Мераб Двалишвили. М-Е-Р-А-Б», — сказал Двалишвили MMA Fighting.