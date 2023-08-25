«Я на родине. Многие из вас не знают, что я поляк». Джейк Пол приехал на бой Усик — Дюбуа

Американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, сообщил, что прибыл в Польшу на титульный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).
«Польша. Мы уже здесь. Бой Усика против Дюбуа — уже завтра вечером. Я очень взволнован. Я наконец-то приехал на родину. Многие из вас не знают, что я поляк», — сообщил Пол на своей странице в социальной сети.
Ранее сегодня состоялось взвешивание, на котором Усик показал на весах 100,2 кг, а Дюбуа – 105,78 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлой весовой категории.
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были одержаны нокаутом.
В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.
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