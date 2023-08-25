«Иначе его лишат титула». Хргович заявил, что Усик должен провести следующий бой с ним

Хорватский непобеждённый боксёр Филип Хргович заявил, что британец Тайсон Фьюри упустил шанс провести поединок с Александром Усиком, и теперь сражаться с украинцем должен он.

«У него было всё время мира, чтобы организовать этот бой. Я следующий в очереди. Если Усик победит Дюбуа, я должен биться с ним следующим. У Фьюри уже назначен бой, и теперь именно я должен быть следующим в очереди. Надеюсь, что это произойдёт в конце года или, может быть, самое позднее – в начале следующего года.

Несколько недель назад мы получили письмо от IBF, где говорится, что победитель моего боя [с Демси Маккином] и поединка Усик – Дюбуа будут драться за титул IBF. Поэтому я надеюсь, что IBF окажет давление на Усика и ему придётся драться со мной, иначе он освободит титул», — приводит слова Хрговича Sky Sports.

Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно: