Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Иначе его лишат титула». Хргович заявил, что Усик должен провести следующий бой с ним

«Иначе его лишат титула». Хргович заявил, что Усик должен провести следующий бой с ним
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватский непобеждённый боксёр Филип Хргович заявил, что британец Тайсон Фьюри упустил шанс провести поединок с Александром Усиком, и теперь сражаться с украинцем должен он.

«У него было всё время мира, чтобы организовать этот бой. Я следующий в очереди. Если Усик победит Дюбуа, я должен биться с ним следующим. У Фьюри уже назначен бой, и теперь именно я должен быть следующим в очереди. Надеюсь, что это произойдёт в конце года или, может быть, самое позднее – в начале следующего года.

Несколько недель назад мы получили письмо от IBF, где говорится, что победитель моего боя [с Демси Маккином] и поединка Усик – Дюбуа будут драться за титул IBF. Поэтому я надеюсь, что IBF окажет давление на Усика и ему придётся драться со мной, иначе он освободит титул», — приводит слова Хрговича Sky Sports.

Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно:

Материалы по теме
Джошуа: у Дюбуа есть шанс на победу, удачи ему в бою с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android