43-летний Сергей Харитонов нокаутировал в первом раунде Роджерса Соузу
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Российский боец Сергей Харитонов нокаутировал в первом раунде Роджерса Соузу на турнире MFP во Владивостоке.
Сегодня, 26 августа, во Владивостоке проходит международный турнир по современному панкратиону MFP 241. В главном событии мероприятия встретились известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов и бразилец Роджерс Соуза по прозвищу Тигр. Бой проходил в абсолютном весе и должен был продлиться три раунда.
Харитонов провёл свой последний бой в январе 2022 года. Тогда он встречался с Тайроном Спонгом в рамках Eagle FC и одержал победу техническим нокаутом. После этого Сергей провёл боксёрский поединок с тренером Деонтея Уайлдера Маликом Скоттом на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и тоже выиграл.
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