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Алексей Олейник одержал победу в первом бою в профессиональном боксе

Алексей Олейник одержал победу в первом бою в профессиональном боксе
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В ночь с 26 на 27 августа в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани состоялся боксёрский поединок между Алексеем Олейником и Тагиром Дзоблаевым. Бой двух тяжеловесов прошёл в рамках вечера бокса Кубок Казанского Кремля. Олейник одержал победу нокаутом в первом раунде.

Для 46-летнего Олейника это был дебют в профессиональном боксе. Экс-боец UFC и Bellator ранее выступал в ММА, где провёл 79 поединков. В них он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений при одной ничьей. В своём последнем бою в мае этого года Олейник проиграл нокаутом британцу Оливеру Томпсону. 46-летний Дзоблаев, ранее выступавший в смешанных единоборствах, также дебютировал в профессиональном боксе.

В июне сообщалось, что Олейник подписал контракт на участие в пяти боксёрских поединках.

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