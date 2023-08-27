Усик отреагировал на требование команды Дюбуа провести реванш

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Украинский боксёр Александр Усик отреагировал на желание команды британца Даниэля Дюбуа провести бой-реванш. Напомним, в первом бою Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

«Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток, на голых кулаках», — приводит слова Усика ua.tribuna.com.

После боя команда британца осталась недовольна результатом. В частности, они обвинили украинца в симуляции в пятом раунде, когда украинец утверждал, что британец нанёс ему удар ниже пояса. Усику понадобилось некоторое время на восстановление.

Команда Дюбуа заявила, что подаст апелляцию на результат боя с Усиком.

Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, допустил второе поражение. Также на его счету 19 побед.