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Джейк Пол поздравил Усика, поднявшись на ринг

Джейк Пол поздравил Усика, поднявшись на ринг
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Американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, поднялся на ринг, чтобы поздравить чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика с победой в титульном поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа. Встреча прошла во Вроцлаве (Польша).

Напомним, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Для него это вторая защита поясов. До этого он дважды справился с другим представителем Соединённого Королевства Энтони Джошуа. Оба раза Александр выигрывал поединок судейскими решениями.

Александр Усик остаётся непобеждённым на профессиональной арене боксёром, одержав 21 победу, 14 из которых нокаутом.

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