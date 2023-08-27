Роман Зозуля: когда жена Усика подбежала к рингу, я знал, что он встанет

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, как переживал за соотечественника, боксёра-тяжеловеса Александра Усика в момент, когда согласно решению рефери Даниэль Дюбуа нанёс запрещённый удар ниже пояса.

«Если честно, все кричали: «Вставай». Все верили, что Саня встанет. Мы знаем Саню, я знаю его с 2014 года, какой у него характер. Когда его жена Катя подбежала к рингу, я знал, что он встанет.

Она что-то ему кричала, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Я знал, что он встанет. После слов жены он поднялся», — приводит слова Зозули ua.tribuna.

Бой против Дюбуа стал для Усика 21-м победным в профессиональной карьере. Украинский боксёр завершил поединок в девятом раунде, отправив британца Дюбуа в нокдаун на арене в польском Вроцлаве.