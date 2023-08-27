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Дрозд прокомментировал спорный момент в поединке Усика и Дюбуа

Дрозд прокомментировал спорный момент в поединке Усика и Дюбуа
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд поделился мнением по поводу спорного инцидента в пятом раунде титульного поединка чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Напомним, Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. Позднее Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

«На мой взгляд, после таких ударов не останавливают. Это был легитимный удар. Никаких проблем там не было. Удар был не в пах. Рефери мог и не замечать этой истории, просто Александр упал», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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