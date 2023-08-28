Атлас назвал странным поведение Усика и судей в спорном моменте в пятом раунде боя с Дюбуа

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о скандале вокруг боя украинца Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Надо сказать, что и поведение Усика с объявленным ударом ниже пояса, и действия судей с ним и предупреждениями были странными», — написал Атлас в своём «твиттере».

Напомним, сам бой завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Однако, После боя команда британца осталась недовольна результатом. Они обвинили Усика в симуляции в пятом раунде, когда украинец утверждал, что британец нанёс ему удар ниже пояса. Усику понадобилось некоторое время на восстановление.

Также, команда британского боксёра объявила, что будет подавать апелляцию на результат боя.