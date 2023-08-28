Мурат Гассиев назвал дату следующего боя

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (30-1, 23 KO) сообщил, что выступит 30 сентября.
«Всем привет! Наконец-таки прибыли в Турцию на подготовку. Хорошие новости: дата следующего боя — 30 сентября, так что мы готовимся. Всем удачи», — сказал Гассиев в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что возможными соперниками Гассиева являются швед Отто Валлин (25-1, 14 KO) и конголезец Мартин Баколе (19-1, 14 KO).
Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.
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