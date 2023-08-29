Шауб: О’Мэлли не пользуется привилегией Даны Уайта, это звёздная привилегия

Бывший боец UFC Брендан Шауб прокомментировал мнение части MMA-общественности, считающей, что новый чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли является бойцом, которого ведёт организация.

«Люди говорят, О’Мэлли пользуется привилегией Даны Уайта, привилегией UFC. Но это происходит в каждом виде спорта. Это не следует называть «привилегией Даны Уайта», это стоит назвать «звёздной привилегией». Такое случается во всех видах спорта.

О’Мэлли не было легко. Когда дело касается MMA, здесь всё очевидно. Дана Уайт может многое, но вы должны выступать. За вас не будут выигрываться бои. Бой с Петром Яном получился тяжёлым для О’Мэлли, он не выиграл, и мы даже не будем это обсуждать. UFC лишь может защищать его до тех пор, пока он не сделает свою работу», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.