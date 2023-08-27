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О’Мэлли ответил на слова Топурии об их возможном бое

О’Мэлли ответил на слова Топурии об их возможном бое
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Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Шон О’Мэлли отреагировал на обращение грузинского проспекта организации Илии Топурии, который ранее высказался о потенциальном поединке.

О’Мэлли – в социальных сетях: «Я уже поднялся. Твоя очередь».

Топурия: «Я считаю этот бой слишком простым вызовом, поэтому хотел бы найти убедительные причины встретиться с тобой. Прямо сейчас я не могу найти ничего, что привлекло бы моё внимание. Продолжай подниматься, и посмотрим, заслужишь ли ты моего времени».

О’Мэлли: «Пройди Волкановски, и я приму решение».

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 14 побед в смешанных единоборствах (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

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