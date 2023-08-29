WBA: Даниэль Дюбуа нанёс Александру Усику удар ниже пояса

Во Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) прокомментировали победу украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика в поединке с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Усик побелил техническим нокаутом в девятом раунде.
«В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанёс удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую был нанесён удар, вызвала споры о его законности. Но рефери определил, что удар пришёлся в зону ниже пояса. Поэтому он дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой.
Пропустив незаконный удар, украинец изменил свой подход и стал действовать агрессивнее, чтобы одержать победу в девятом раунде», — говорится в сообщении на сайте WBA.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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