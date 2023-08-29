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Президент WBC рассказал, был ли удар Дюбуа в область пояса Усика легитимным

Президент WBC рассказал, был ли удар Дюбуа в область пояса Усика легитимным
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман дал комментарий по поводу удара, который британец Даниэль Дюбуа нанёс украинцу Александру Усику в их недавнем поединке. Удар пришёлся в область паха. Пропустив его, Усик упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«В Польше Александр Усик, который является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжёлой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа.

В пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар, пришедшийся чётко в пояс его боксёрских шорт, что является очевидным ударом «ниже пояса», после чего Усик упал на настил ринга.

К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в данном случае», – приводит слова Сулеймана украинское представительство WBC.

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