Фроч предположил, мог бы Дюбуа продолжить бой с Усиком после второго падения

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор Карл Фроч высказался о победе украинца Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа. Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Александр пропустил удар в область паха, после чего упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Судья посчитал удар нелегитимным.

«Мне бы хотелось, чтобы Дюбуа пошёл ва-банк, прежде чем он снова упал. Но только он знает, что почувствовал в тот момент. Натренированным и даже ненатренированным глазом видно, что он встал, когда отсчитали девять. Это означает, что он мог бы встать на восемь и, вероятно, продолжить. Но я не думаю, что результат был бы другим. Полагаю, Усик шёл за ним, и Дюбуа, вероятно, это знал. Он ещё молод, ему 26 лет, и как мне кажется, у него очень большое будущее», — сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

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