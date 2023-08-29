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Сауль Альварес заявил о готовности к бою с Теренсом Кроуфордом

Сауль Альварес заявил о готовности к бою с Теренсом Кроуфордом
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Мексиканский боксёр Сауль Альварес, абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории (до 76,2 кг), рассказал, что после поединка с Джермеллом Чарло готов провести бой с непобеждённым абсолютным чемпионом мира Теренсом Кроуфордом.

«Я не хочу, чтобы мне приписывали победу в поединке с Кроуфордом. Я хожу по весовым категориям вверх, вверх и вниз и сражаюсь со всеми. Он большой боец. У него есть скорость, мощь, хорошее движение. Он обладает всем. Теренс опасный оппонент, и об этом бое говорят долго. Отличный момент, чтобы его провести.

Мы ещё не знаем, состоится ли бой. Мы на 100% сосредоточены на Джермелле Чарло, а затем пообщаемся с командой и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Альвареса boxingnews24.

Боксёрский поединок Сауля Альвареса и Джермелла Чарло состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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