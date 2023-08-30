«Не жадничайте». Де ла Хойя призвал Усика и Фьюри устроить бой

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя призвал действующих чемпионов супертяжёлого дивизиона, украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), договориться о поединке.

«Поединок, который я хотел бы увидеть, это бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. На кону достаточные деньги. Суть заключается в том, чтобы не жадничать. Не нужно быть жадными», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Усик нокаутировал в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

Фьюри не выступал с декабря, когда досрочно остановил соотечественника Дерека Чисору, проведя третью защиту титула.