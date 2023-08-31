«Бабушка ему нашептала». Менеджер Нурмагомедова о $ 5 миллонах за бой с Сен-Пьером

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию Крейга Джонса о предложении Нурмагомедову $ 5 миллонов за схватку по грэпплингу с кандцем Жоржем Сен-Пьером.

«Предлагали провести схватку, но до сумм даже не доходил разговор. Даже не обсуждали, не спрашивали, какая сумма и цена. Спрашивали, есть ли желание или нет. Потом всё и закончилось.

Откуда Крейг Джонс взял цифру про $ 5 миллионов, может быть, бабушка ему цифры эти нашептала. Смешно выглядит», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой на UFC 254, защитив свой титул в поединке против Джастина Гэтжи. Жорж Сен-Пьер — бывший чемпион UFC, выступавший в полусредней весовой категории.