Тедди Атлас — об Усике: даже если у него железный подбородок, у него стеклянный живот

Прославленный американский тренер по боксу Тедди Атлас прокомментировал эпизод боя украинского боксёра Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа, когда согласно решению арбитра, бой был остановлен в пятом раунде. Атлас также назвал возможную уязвимость украинца.

«Даже если у Усика железный подбородок, у него может быть стеклянный живот! Я считаю, он действительно пострадал. Не могу сказать, пострадал ли он из-за повреждения тела или из-за повреждения паховой области.

Кажеься, это было не в паховой области, а как будто сбоку, но удар был ниже линии и ниже места, где наичнается чаша. Удар был не критически ниже, но в любом случае ниже. Так что технически — это удар ниже пояса, его не так уж сложно определить», — сказал Атлас в подкасте The Fight.

Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа прошёл 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Украинец завершил поединок победой в девятом раунде.