Бойцы ММА Вагаб Вагабов и Магомед Магомедов устроили стрельбу в Махачкале
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов и Магомед «Железка» Магомедов устроили перестрелку в Махачкале.
Бойцы ММА Вагаб Вагабов и Магомед Магомедов устроили стрельбу в Махачкале:
Как информирует телеграм-канал Mash Gor, спортсмены встретились в кафе после обеда, чтобы обсудить, когда Вагаб вернёт долг. После споров началась драка. Магомед позвал своих приятелей, а Вагабов — своих. В какой-то момент конфликта один из его участников достал пистолет и выстрелил в воздух. Пули ни в кого не попали.
На место подъехали сотрудники полиции. Выяснилось, что у конфликтующих сторон с собой были травматы. Семерых участников доставили в отделение полиции. Им грозит уголовная статья о хулиганстве.
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