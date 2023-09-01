Похоже, криминальная жизнь Вагабова пошла на новый виток. Боец участвовал в перестрелке?

Вагаб Вагабов всегда производит впечатление улыбчивого и очень добродушного человека. Но так уж складывается его судьба, что бойца буквально сопровождают криминальные разборки. На днях чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлой весовой категории снова оказался в эпицентре конфликта. Вагабов стал участником перестрелки в Махачкале. Об этом сообщил Metaratings со ссылкой на источник, близкий к бойцу. Ещё одним известным фигурантом инцидента стал Магомед «Железка» Магомедов. Он был угловым Хабиба, а до 2015 года выступал в профессиональных MMA и сам.

Вагаб – мощный боец с профессиональным рекордом 29-1-1 в смешанных единоборствах. Но в его карьеру часто вмешивались сторонние факторы, связанные с криминалом. В марте 2018 года Вагабов оказался на скамье подсудимых. Его подозревали в вымогательстве шести миллионов рублей у руководителя одного из дагестанских СМИ. Помимо этого, был доказан факт хранения оружия. В итоге Вагаб получил три года в исправительных учреждениях и вышел на свободу лишь в мае 2020 года.

На этом криминальные похождения Вагабова не закончились. Весной 2021 года он стал фигурантом сразу нескольких историй. Сначала Вагаб устроил разборку с бойцом MMA Исламом Абасовым. Одни говорили, что Вагабов использовал нож, другие – что пистолет. Сам же боец отрицать этого не стал, ситуацию прокомментировал сдержанно.

Вагаб Вагабов Боец MMA, чемпион AMC Fight Nights «Одни говорят, что я с ножом напал, другие — что со стволом. Там уже всё запутано. Не хочу углубляться. Люди ответили, и каждый остался при своём. Между нами с Исламом Абасовым очень много друзей, просто мы с ним не знакомы были. Ни разу не виделись в жизни. С ним мы переговорили, они переговорили с ним — вот так очно-заочно всё решили. Но мы ещё увидимся с ним. Осталось просто сесть и поговорить. Формальность только. Все проблемы улажены».

А буквально через несколько недель на Вагабова было совершено покушение. По автомобилю российского бойца стреляли из ружья, но спасли бронированные двери автомобиля. В итоге Вагаб остался невредимым, о чём он позже и рассказал: «Давайте я оставлю без имен. Был у меня конфликт с человеком, и мы его уже решили. Всё нормально. Обнялись, дали по рукам… Не совсем обнялись, но дали по рукам словесно. Никто не пострадал. Все живы и здоровы. Немного машину поцарапали только».

Пока информация о перестрелке дополняется. И точно не сообщается, есть ли пострадавшие. Хочется надеяться, что ситуация завершится благополучно. Правда, Вагабовым теперь вновь могут заинтересоваться правоохранительные органы. Особенно учитывая то, что боец уже отбывал срок за хранение оружия.