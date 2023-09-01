Том Аспиналл изъявил желание подраться с Сергеем Павловичем

Английский боец Том Аспиналл, занимающий четвёртую строчку в рейтинге UFC среди бойцов-тяжеловесов, заявил о готовности встретиться с российским бойцом Сергеем Павловичем на UFC 295, главным событием которого будет бой Джона Джонса и Стипе Миочича.
На подкасте Fight Disciples Аспиналл выразил опасения касательно назначения боя с Павловичем. Они связаны с тем, что UFC не желает приглашать резервных бойцов на другие свои поединки. Напомним, Павлович является резервным бойцом на бой Джонса и Миочича.
Том Аспиналл планирует провести ещё один бой в 2023 году. Последним поединком англичанина в UFC был июньский бой против Марчина Тыбуры на UFC Fight Night, завершившийся победой Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде.
Сергей Павлович, на счету которого семь боёв в UFC, одержал победу в шести из них, последнюю — против Кёртиса Блэйдса на UFC Fight Night в апреле 2023 года.
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