Павлович стоит на месте. Вместо боя за титул UFC — снова только роль запасного

В ноябре этого года на турнире UFC 295 ожидается крупный поединок за титул чемпиона в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Однако вечер не обойдётся без присутствия российского нокаутёра Сергея Павловича, он подстрахует поединок.

«Сергей будет страхующим титульного боя. Если кто-то вылетит, он подерётся за титул. А так он следующий на очереди, следующий претендент», — сказал ТАСС менеджер бойца Ризван Магомедов.

Для Павловича такая роль не нова. В марте он уже был резервистом на поединок Джонса с Сирилем Ганом, при том, что на апрель у россиянина был запланирован бой с Кёртисом Блэйдсом. Сергей спокойно сделал вес, посмотрел титульный бой и пошёл готовиться дальше.

В UFC ценят такую лояльность компании, и уже спустя месяц Павлович, одержав очередную победу нокаутом в первом раунде, приблизился к статусу следующего претендента на титул. Летом бывший боец, а ныне аналитик Чейл Соннен даже поделился информацией о том, что россиянина могут свести с Джонсом уже в ближайшее время, не дожидаясь согласия на бой от Стипе Миочича. Слух не подтвердился, но тем не менее мы поняли, что Сергея высоко котируют в США.

При этом после победы над Блэйдсом россиянин успел заявить, что готов и претендентский поединок провести с Сирилем Ганом. На тот момент француз опережал Сергея в рейтинге, и наш соотечественник вполне мог получить такой поединок, например, на сентябрь. Однако в июле UFC обновила рейтинг, выведя Павловича на первую строчку и, по сути, закрепила за ним статус нового претендента на пояс, а Ган получил Сергея Спивака.

К слову, Джон Джонс не сильно горит желанием драться с Павловичем и другими бойцами нового поколения, которые ещё не стали настоящими звёздами: «Павлович и Аспиналл потрясающие. Эти парни останавливают соперников ещё в первом раунде. Но, когда я становлюсь старше, мне приходится смотреть на это как на бизнес, а не просто полагаться на чувство гордости. Если заядлые фанаты знают, кто эти парни, это здорово. Но в конце концов мне придётся драться с теми, кто вызывает восторг у массовой публики, потому что боец в моём положении всегда получает новый вызов. Приходится драться с тем, кто моложе тебя, когда все хотят увидеть, как ты справишься с ним».

Сейчас Павлович в достаточно комфортной ситуации. Ему гарантирован титульный бой даже с учётом того, что общий простой может составить год. Если Сергею не придётся экстренно страховать поединок в ноябре, то он будет дожидаться возможности подраться в 2024 году. Можно не сомневаться, что ни Джон Джонс, ни Стипе Миочич в случае победы не будут стремиться быстрее вернуться в октагон. Россиянину в такой ситуации нужно только ждать и не вписываться в другие бои с Аспиналлом, Ганом и ещё кем-либо. Безусловно, здорово, что Павлович где-то близко к поясу, но отмечаем, что, находясь на подъёме, Сергей вынужден только ждать. Иначе есть риск подставить под угрозу своё текущее положение.

Есть ещё вариант, при котором и Джонс, и Миочич решат завершить карьеру после поединка в ноябре, и пояс станет вакантным. Павлович будет в выигрыше и в этом случае, потому что одним из претендентов на титул станет именно он, а вот остальным придётся побороться за это звание.