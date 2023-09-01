Шевченко — о бое с Грассо: у меня есть ещё одна возможность доказать, что я лучшая

Экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко рассказала о поражении в поединке с мексиканкой Алексой Грассо, а также о грядущем реванше.

«Я бы сказала, что тот бой — это хороший пример того, что такое боевые искусства. Даже когда ты знаешь, что ты лучший. Даже когда ты знаешь, что ты самый искусный боец. Даже когда ты знаешь, что можешь сделать больше. Каждую секунду ты должен уделять полное внимание тому, что происходит, и в тот раз четыре раунда подряд были в мою пользу.

Я выигрывала бой. Я была уверена, что всё делаю правильно, но за считаные секунды всё может измениться. Самое главное, что у меня есть ещё один бой и у меня есть ещё одна возможность доказать, что я лучшая. Я — чемпионка по натуре, и я буду этим пользоваться», — заявила Шевченко в интервью Red Corner MMA.