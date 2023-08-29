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Намаюнас — о бое с Шевченко: это было бы моей мечтой, она величайший боец

Намаюнас — о бое с Шевченко: это было бы моей мечтой, она величайший боец
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Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас высказалась о возможном поединке с другой экс-чемпионкой промоушена Валентиной Шевченко.

«Обожаю Валентину. Я действительно ценю всё то, что она сделала для меня. Она давала мне возможность тренироваться с ней, и этого уже достаточно. Я очень уважаю это. Если бы нам когда-нибудь пришлось встретиться с ней в бою, я бы просто сказала: «Эй, подруга, мы фактически воевали в спортзале на протяжении нескольких месяцев, делая это бесплатно». Так что если мы сможем заработать немного денег и порадовать некоторых людей, то я буду полностью за этот бой.

Я знаю, что она воин до глубины души, и ей всегда хочется испытывать себя против лучших в мире. Она настоящий боец, поэтому я знаю, что она тоже отнесётся к поединку с уважением. Это было бы моей мечтой, потому что я действительно считаю её величайшей женщиной-бойцом», — приводит слова Намаюнас MMA News.

Напомним, Роуз Намаюнас вернётся в октагон 2 сентября на турнире UFC Fight Night 226, который состоится в Париже. Намаюнас поднимется в наилегчайший вес.

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