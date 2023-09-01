В АСА сообщили о готовности рассмотреть проведение боя Шлеменко и Резникова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев сообщил, что руководство промоушена изучит вариант с проведением поединка между россиянином Александром Шлеменко и Артёмом Резниковым из Казахстана. Ранее бойцы обменялись резкими выражениями в адрес друг друга.

«Резников — Шлеменко — это потенциально интересная история. Конфликт развивается, набирает ход. И в медийном плане это действительно было бы очень громко, но вопрос в том, что Артём находится в АСА, а Шлеменко — нет. И есть много контраргументов, которые могут помешать этому бою. Во‑первых, у Резникова назначен поединок против Али Багова, который, правда, пока официально не анонсирован. Но всё готово к проведению этого боя, сами бойцы знают об этой встрече и готовятся. Во‑вторых, Шлеменко не подписан в АСА, а подписывать его на один бой идёт вразрез с философией лиги. Мы привлекаем бойцов только на долгосрочные контракты. Поэтому в целом это сомнительная история.

Если даже предположить, что мы подпишем Шлеменко на один поединок ради организации боя с Резниковым, нам нужно понимать — нужно ли это Шлеменко, нужно ли ему драться с Артёмом Резниковым. Скажу так: если оба бойца готовы провести бой в лиге АСА, тогда руководство лиги будет изучать эту ситуацию, насколько это можно воплотить в жизнь», — приводит слова Бадаева «Матч ТВ».