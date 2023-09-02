Саудовская Аравия инвестирует более $ 100 млн в промоушен PFL

Компания SRJ Sports Investments, созданная в августе Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, приобрела миноритарную долю в промоушене смешанных единоборств Professional Fighters League, сообщает ESPN. По данным источника, вложения SRJ в PFL оцениваются более чем в $ 100 млн. При этом в будущем инвестиции могут быть значительно увеличены.
В рамках соглашения SRJ также станет инвестором новой региональной лиги под названием PFL MENA. Она откроется во втором квартале 2024 года и будет поддерживать расширение PFL в Саудовскую Аравию и на Средний Восток. Её расписание, которое будет включать в себя четыре мероприятия, анонсируют осенью.
Также Саудовская Аравия будет местом проведения вечеров боёв Super Fight PFL по системе «плати и смотри». Впервые такое мероприятие состоится в первом квартале 2024 года. PFL также сообщила, что бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну и известный ютубер Джейк Пол, в следующем году будут участвовать в боях PFL.
К 2026 году PFL планирует запустить шесть международных региональных лиг, которые она назвала первой «Лигой чемпионов ММА». PFL Europe стартовала ранее в этом году.
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