PFL — полноценный конкурент UFC. Украли Нганну и работают по уникальной системе

Один из главных ММА-промоушенов мира прямо сейчас — PFL, где с каждым годом появляется всё больше крутых бойцов. История PFL, конечно, не такая богатая, как у UFC, но тоже весьма примечательна. В 2012 году на свет появилась бойцовская лига World Series of Fighting (WSOS). После пяти лет существования организация сменила владельцев, и теперь именно она известна под названием Professional Fighters League. В последние годы лига растёт с огромной скоростью, а новые финансовые вложения из Саудовской Аравии и возможное поглощение Bellator должны вывести промоушен на новый уровень.

В своё время WSOS стала отличной базой для PFL. За пять лет удалось провести более 40 крупных турниров, лига стала третьей по популярности в США, а в число её чемпионов, например, входил один из самых ярких ударников UFC Джастин Гэтжи. Также в лиге выступали экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский и звезда полутяжёлого веса Энтони Рамбл Джонсон.

С приходом новых владельцев полностью изменилась структура лиги. Появились регулярные чемпионаты и система плей-офф – это уникальный формат, который использует только PFL. По ходу сезона проводятся турниры, в которых выступают бойцы в рамках своих весовых категорий. По итогам боёв они набирают очки, которые суммируются: за победу судейским решением спортсмен получает три очка, а за досрочные финиши – четыре очка в случае победы в третьем раунде, пять во втором и шесть – в первом. Если поединок завершился вничью, то каждый боец получает одно очко, и, что логично, в случае поражения спортсмен остаётся без баллов.

В течение регулярного сезона каждый боец должен провести два поединка, после чего четыре лучших бойца, набравших наибольшее количество очков, отправляются в полуфинал плей-офф. Ну, а дальше всё просто: победители полуфиналов встречаются в решающем бою за $ 1 млн.

В своё время PFL удивила уникальным форматом: зрители остались довольны, поэтому лига существует в таком виде и сегодня. В организации меньше весовых категорий, чем в других промоушенах, но при этом бойцы не изнуряют себя весогонками, и конкуренция становится более серьёзной. Интересно, что в каждом сезоне весовые категории меняются: если в прошлом году было четыре мужских и два женских дивизиона, то в текущем чемпионате – пять мужских и один женский.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Важно, что в PFL выступает большое количество российских бойцов, за которыми интересно следить. Например, в финале прошлогоднего Гран-при в полутяжёлом весе дрался Омари Ахмедов, но проиграл Робу Уилкинсону и остановился в шаге от миллиона долларов. В текущем сезоне PFL уже определились участники финалов во всех шести категориях, среди которых сразу трое российских бойцов.

Так, в решающем поединке женского полулёгкого веса выступит Марина Мохнаткина – семикратная чемпионка мира по самбо, которая проведёт бой против бразильянки Лариссы Пачеко. В нынешнем сезоне Марина идёт очень уверенно, одержав три победы.

В полусреднем весе до финала добрался «ветеран» организации Магомед Магомедкеримов. Российский боец выступает в PFL с самого появления лиги и был победителем Гран-при 2018 года, а также финалистом Гран-при 2021 года. Теперь Магомедкеримов намерен повторить свой успех в бою с прошлогодним чемпионом – Садибу Си из Швеции, которого, к слову, Магомед уже побеждал.

А в тяжёлом весе всех сносит Денис Гольцов. После поражения в финале Гран-при 2021 года Анте Делии Русский богатырь вышел на серию из пяти побед подряд, три из которых одержаны в этом году. В финале Гольцов встретится в клетке с бразильцем Ренаном Феррейрой. Решающий турнир года запланирован на 24 ноября, такое событие любителям смешанных единоборств точно нельзя пропустить.

Помимо основных сезонов Гран-при, руководство PFL активно придумывает новые форматы. Так, например, появились турниры PFL Europe, которые проводятся в городах Европы и нацелены сугубо на европейскую аудиторию. И бьются в них, соответственно, европейские бойцы лиги.

А с прошлого года промоушен ввёл и претендентскую серию. Спросите, что же в этом нового? Да, такой формат уже давно используется в UFC, когда никому не известные бойцы дерутся за контракт с лигой. Но в PFL, в отличие от других промоушенов, недостаточно просто победить: тех, кто получит контракт с организацией, выбирают эксперты и зрители, а если их мнения расходятся, то в дело вступает руководство лиги, за которым последнее слово. Другими словами, простой победы по очкам не хватит: в PFL хотят подписывать только ярких бойцов.

Фрэнсис Нганну Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

В СМИ ходят разговоры о том, что в лигу хотят вложиться бизнесмены из Саудовской Аравии, плюс давно идёт речь о возможном приобретении лигой своего конкурента – Bellator. Если всё сложится, то промоушен выйдет на качественно новый уровень и составит мощную конкуренцию UFC. И, конечно, не стоит забывать, что у PFL в рукаве есть джокер в виде Фрэнсиса Нганну. Француз камерунского происхождения пока готовится к боксёрскому поединку с Тайсоном Фьюри, но потом должен вернуться в ММА и выступить в PFL, где у него контракт. Это будет историческое событие для лиги, которое в разы повысит популярность промоушена.