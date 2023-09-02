Атлас: Дюбуа сдался в бою с Усиком

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о прошедшем титульном поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO).

«Скажу прямо: Дюбуа сдался, и многим это не понравится. Украли ли у него возможность стать чемпионом? Многие скажут, что да. Жаль, что поединок сложился именно так, поскольку это противоречивая ситуация. Но Дюбуа отказался продолжать бой. И в этом заключается история.

Он сдался, когда проиграл до этого, в бою с Джо Джойсом. А он побеждал в том бою. Он хороший боксёр, но у него нет характера, он психологически неустойчив», — сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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