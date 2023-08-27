«Девчонка». Чисора раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
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Известный британский боец супертяжёлого веса Дерек Чисора, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, раскритиковал соотечественника Даниэля Дюбуа за выступление в бою с украинцем. Напомним, Дюбуа проиграл техническим нокаутом в девятом раунде.
«Я буду честен: удар по корпусу был единственным нормальным ударом. Всё остальное было паршивым. Я не знаю, почему Дюбуа не пользовался своим телом. Почему он не боролся с этим парнем, не хватал и не давил на него. Этого не было.
Он пытался сделать бой комфортным, чёрт побери. А это не то место, чтобы делать это. Знаете, почему он пользовался своими габаритами. Потому что он девчонка», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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