«Девчонка». Чисора раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

Известный британский боец супертяжёлого веса Дерек Чисора, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, раскритиковал соотечественника Даниэля Дюбуа за выступление в бою с украинцем. Напомним, Дюбуа проиграл техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я буду честен: удар по корпусу был единственным нормальным ударом. Всё остальное было паршивым. Я не знаю, почему Дюбуа не пользовался своим телом. Почему он не боролся с этим парнем, не хватал и не давил на него. Этого не было.

Он пытался сделать бой комфортным, чёрт побери. А это не то место, чтобы делать это. Знаете, почему он пользовался своими габаритами. Потому что он девчонка», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.