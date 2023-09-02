«Он не хочет драться?» Кормье высказался о боях Джонса с Павловичем и Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о возможных боях действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса с россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.
«Джонс говорит об Аспиналле и Сергее, парнях, которые, без сомнений, находятся в расцвете сил, и говорит о незаинтересованности, поскольку противопоставляет бизнес и конкуренцию.
Как по мне, Джон Джонс это заголовок, и не так уж и важно, с кем он дерётся. Он собрал более 700 тысяч PPV в бою с Сирилем Ганом. Вероятно, он соберёт 700 тысяч PPV и против Тома Аспиналла с Сергеем Павловичем. Так почему он этот говорит? Он не хочет драться с молодыми и сильными парнями?» — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
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