Аспиналл: с большим русским парнем Павловичем никто не хочет драться, а я с удовольствием

Английский боец Том Аспиналл, занимающий четвёртую строчку в рейтинге UFC среди бойцов-тяжеловесов, вновь высказался о возможности встретиться с лидером рейтинга, россиянином Сергеем Павловичем.

«Я не какая-то шпана – если он (про Сирила Гана) не хочет драться, я не собираюсь его преследовать. Я хотел выйти в клетку, но в UFC не позволили мне это сделать. Он не хочет драться со мной, и я это понимаю – я для него плохой соперник. Мне же, напротив, он хорошо подходит стилистически.

Для меня остаётся только один потенциальный соперник – большой русский парень, с которым никто не хочет драться, и я с удовольствием выйду и приму этот бой. Я с радостью разделю октагон с Сергеем Павловичем. Мы дважды должны были драться, бой не состоялся по определённым причинам, так что, давайте сделаем это! Я буду рад подраться с любым соперником, который приблизит меня к бою за титул», — сказал Аспиналл на YouTube-канале The Mac Life.