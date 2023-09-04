Боб Арум дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Канело легко победит. Меньший Чарло ничего не сможет сделать. Вероятно, Канело нокаутирует его в шестом или седьмом раунде», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

Поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).