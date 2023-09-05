Александр Волков объяснил, почему решил уехать в США

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, почему принял решение уехать в США.

«На самом деле я не так долго нахожусь в США. То есть не нахожусь долго в одном месте. Сначала полгода был в Лос-Анджелесе, сейчас переехал в Лас-Вегас и теперь тут готовлюсь. Скорее я в Москве слишком долго застоялся. Мы тренировались там уже 8-9 лет, в одном зале. Были необходимы перемены, работа с новыми спарринг-партнёрами. [Нужно было] получить опыт работы с другими оппонентами, с другими людьми. Так получилось, что мы все в один момент разъехались. И Сергей Павлович уехал, и Сергей Спивак, и я следом, и другие бойцы. Сейчас в команде «Стрела» подрастает новое поколение, но они ещё молодые. Мне скоро 35 лет, осталось выступать лет пять. Надо выжать максимум из того, что у меня осталось. Для этого я принял решение потренироваться в городах, где больше бойцов, где можно получить больше опыта», — приводит слова Волкова Sport24.