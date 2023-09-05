Александр Волков назвал вероятных соперников после боя с Туивасой

Российский боец UFC Александр Волков, которому предстоит встретиться с австралийцем Таем Туивасой на UFC 293, рассказал, с кем он хотел бы сразиться после боя против австралийца.

«Я подрался уже почти со всеми, с кем можно было подраться. Тут можно только по второму кругу пойти. Это будет зависеть от матчмейкеров, с кем им интересно увидеть мой поединок второй раз. Бой с Ганом при моей хорошей победе над Туивасой был бы достаточно логичным. Реванш с Аспиналлом тоже был бы логичным, потому что первый поединок был достаточно скомканным. Бой с Ганом был достаточно конкурентным. Есть варианты для раздумий: может быть, Алмейда подвернётся, может быть, реванш с Блэйдсом», — сказал Волков в интервью Sport24.

Бой Волкова и Туивасы состоится в субботу, 9 сентября, на UFC 293 в Сиднее (Австралия). На счету Волкова 10 побед и 4 поражения в рамках UFC. Александр проиграл свои первые бои с Томом Аспиналлом, Сирилем Ганом и Кёртисом Блэйдсом.