Александр Волков назвал вероятных соперников после боя с Туивасой

Российский боец UFC Александр Волков, которому предстоит встретиться с австралийцем Таем Туивасой на UFC 293, рассказал, с кем он хотел бы сразиться после боя против австралийца.
«Я подрался уже почти со всеми, с кем можно было подраться. Тут можно только по второму кругу пойти. Это будет зависеть от матчмейкеров, с кем им интересно увидеть мой поединок второй раз. Бой с Ганом при моей хорошей победе над Туивасой был бы достаточно логичным. Реванш с Аспиналлом тоже был бы логичным, потому что первый поединок был достаточно скомканным. Бой с Ганом был достаточно конкурентным. Есть варианты для раздумий: может быть, Алмейда подвернётся, может быть, реванш с Блэйдсом», — сказал Волков в интервью Sport24.
Бой Волкова и Туивасы состоится в субботу, 9 сентября, на UFC 293 в Сиднее (Австралия). На счету Волкова 10 побед и 4 поражения в рамках UFC. Александр проиграл свои первые бои с Томом Аспиналлом, Сирилем Ганом и Кёртисом Блэйдсом.
- 5 сентября 2023
-
17:56
-
16:23
-
15:31
-
14:02
-
12:35
-
12:05
-
11:35
-
11:03
-
10:41
-
09:44
-
01:09
-
00:41
- 4 сентября 2023
-
23:49
-
23:14
-
22:47
-
22:34
-
22:10
-
21:23
-
20:42
-
20:34
-
19:59
-
19:52
-
18:58
-
18:47
-
18:12
-
17:22
-
16:10
-
15:04
-
13:53
-
13:19
-
11:29
-
10:30
-
09:46
-
00:03
- 3 сентября 2023
-
22:39